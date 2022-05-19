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Сегодня, 11:35

Сергей Семак поделился мнением по поводу возможного внедрения Кубка Премьер-Лиги

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношению к расширению РПЛ и Кубку Премьер-Лиги.

— 24 мая пройдет важный исполком РФС, на котором будет обсуждаться формат проведения чемпионата в следующем сезоне. Учитывая отстранение от еврокубков, как вы относитесь к расширению лиги и Кубку Премьер-Лиги?

— По внедрению Кубка Премьер-Лиги — такая идея имеет место быть. На сегодняшний день речь идет об отстранении на один год: зачем что-то менять, чтобы потом возвращаться? Вопрос насколько будет велика мотивационная составляющая, как организовать этот кубок с точки зрения интереса болельщиков. Сама идея хорошая. Но мы в любом случае будем обязаны отпускать игроков в сборные, это дополнительная тема обсуждения перед руководством. По расширению есть два фактора. Во-первых, календарь — надо понимать, как играть и в этом сезоне и в следующем. И вторая составляющая — вопрос того уровня команд, которые будут заходить наверх.

По итогам сезона-2021/22 «Зенит» досрочно стал чемпионом России. 21 мая сине-бело-голубые сыграют с «Нижним Новгородом». Начало — в 17.00 мск.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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