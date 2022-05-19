Сергей Семак поделился мнением по поводу возможного внедрения Кубка Премьер-Лиги

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношению к расширению РПЛ и Кубку Премьер-Лиги.

— 24 мая пройдет важный исполком РФС, на котором будет обсуждаться формат проведения чемпионата в следующем сезоне. Учитывая отстранение от еврокубков, как вы относитесь к расширению лиги и Кубку Премьер-Лиги?

— По внедрению Кубка Премьер-Лиги — такая идея имеет место быть. На сегодняшний день речь идет об отстранении на один год: зачем что-то менять, чтобы потом возвращаться? Вопрос насколько будет велика мотивационная составляющая, как организовать этот кубок с точки зрения интереса болельщиков. Сама идея хорошая. Но мы в любом случае будем обязаны отпускать игроков в сборные, это дополнительная тема обсуждения перед руководством. По расширению есть два фактора. Во-первых, календарь — надо понимать, как играть и в этом сезоне и в следующем. И вторая составляющая — вопрос того уровня команд, которые будут заходить наверх.

По итогам сезона-2021/22 «Зенит» досрочно стал чемпионом России. 21 мая сине-бело-голубые сыграют с «Нижним Новгородом». Начало — в 17.00 мск.