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«Динамо» выступило с заявлением по ситуации с Тюкавиным: «В СМИ появились «новости» с целью дестабилизировать команду»

В «Динамо» выступили с заявлением на фоне слухов об интересе «Зенита» к Тюкавину
Читать «СЭ» в
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» выступило с заявлением по информации о будущем форварда Константина Тюкавина. В клубе считают, что СМИ пытаются дестабилизировать команду перед финалом БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком». Игра пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может обсудить трансфер 19 -летнего Тюкавина с «Динамо» после игры с красно-белыми.

«За несколько дней до важнейшей игры в СМИ традиционно уже появились «новости» с целью дестабилизировать «Динамо». В прошлом году Константин подписал долгосрочный контракт с «Динамо». В интервью Тюкавин не раз признавался в любви к родному клубу и даже выражал готовность подписать пожизненный контракт.

Нам кажется, всем очевидно, что сейчас история Кости в «Динамо» — это история мечты. Динамовской мечты. И только у тех, кто находится не в здравом уме, могут появиться намерения эту мечту разрушить", — написано на официальном сайте «Динамо» 19 мая.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 34 матча, забил 9 голов и сделал четыре результативные передачи. Нападающий является воспитанником московской команды. В сентябре 2021-го игрок дебютировал за сборную России.

«Динамо» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России. 21 мая бело-голубые сыграют с «Сочи» в 30-м туре РПЛ на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: https://fcdm.ru/news/zaiavlenie-fk-dynamo
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Зенит

 7
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Краснодар

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