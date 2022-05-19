«Динамо» выступило с заявлением по ситуации с Тюкавиным: «В СМИ появились «новости» с целью дестабилизировать команду»

В «Динамо» выступили с заявлением на фоне слухов об интересе «Зенита» к Тюкавину

«Динамо» выступило с заявлением по информации о будущем форварда Константина Тюкавина. В клубе считают, что СМИ пытаются дестабилизировать команду перед финалом БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком». Игра пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что «Зенит» может обсудить трансфер 19 -летнего Тюкавина с «Динамо» после игры с красно-белыми.

«За несколько дней до важнейшей игры в СМИ традиционно уже появились «новости» с целью дестабилизировать «Динамо». В прошлом году Константин подписал долгосрочный контракт с «Динамо». В интервью Тюкавин не раз признавался в любви к родному клубу и даже выражал готовность подписать пожизненный контракт.

Нам кажется, всем очевидно, что сейчас история Кости в «Динамо» — это история мечты. Динамовской мечты. И только у тех, кто находится не в здравом уме, могут появиться намерения эту мечту разрушить", — написано на официальном сайте «Динамо» 19 мая.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 34 матча, забил 9 голов и сделал четыре результативные передачи. Нападающий является воспитанником московской команды. В сентябре 2021-го игрок дебютировал за сборную России.

«Динамо» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России. 21 мая бело-голубые сыграют с «Сочи» в 30-м туре РПЛ на стадионе «ВТБ Арена».