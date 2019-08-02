Сергей Семак: "До закрытия трансферного окна появится еще один игрок, который будет соответствовать уровню Лиги чемпионов"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной переходу бразильского полузащитника Малкома в петербургский клуб из "Барселоны", ответил на вопросы журналистов.

– Вы упомянули о лимите. Что делать сейчас?

– Будем двигаться в этом направлении. В Лиге чемпионов немного проще, сейчас могут быть сложности в чемпионате России. Важно, что у нас появился новый очень качественный игрок. В зависимости от соперников будут играть те, кто нужнее на данный момент. Трансферное окно в разгаре, некоторые легионеры продолжат карьеру в других клубах. К следующему сезону приведем все в норму – есть идеи по этому поводу.

– Можно ли говорить о новых приобретениях?

– Есть понимание, что именно нужно. Да, сложно взять футболиста, который будет уровня того же Малкома. Но мы уверены – еще один игрок, который будет соответствовать уровню Лиги чемпионов, появится до закрытия трансферного окна. Наверное, это будет иностранец. По российским игрокам тоже проводим работу. (Егор Бычков)