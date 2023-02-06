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«Шварц поступил по-мужски. Мы с ним на связи». Сергей Паршивлюк — о бывшем главном тренере «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Паршивлюк и Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как уходил из «Динамо» его бывший главный тренер Сандро Шварц.

— Больно было, что Шварц на такой ноте (поражение от «Спартака» в финале Кубка России. — Прим. И.Р.) уходит?

— Хотелось красиво завершить то, что мы вместе строили. Прощальный концерт устроить. Но, к сожалению, не получилось. Что чемпионат неудачно завершили — думали, что будем бороться с «Зенитом» за первое место, а в итоге и второе упустили, — что финал Кубка проиграли. Но и теплые воспоминания остались, и отношения сохранились. Сандро со многими на связи. Помним и ценим все, что вместе делали. Жаль, его «Герта» сейчас не там, где ее хотелось бы видеть. Но будем надеяться, что это временные неудачи.

— То, что Шварц сразу не уехал, потребовало от него большого мужества?

— Да. Ему было очень сложно. Он говорил, что, как бы ни было ему тяжело, он доведет начатое до конца. А дальше обстоятельства сложились так, что у него не было другого выбора. Наверное, как любой немецкий тренер, он хотел развивать карьеру, попробовать себя в бундеслиге. Но поступил он по-мужски, остался честен и перед собой, и перед ребятами.

44-летний Шварц работал в «Динамо» с 14 октября 2020 года по 29 мая 2022 года.

Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте здесь

Сергей Паршивлюк
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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