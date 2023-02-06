Паршивлюк рассказал, как отнесся к поступку Умярова по отношению к Фомину в финале Кубка России
Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как воспринял промах Даниила Фомина в финале Кубка России-2021/22 c пенальти в ворота красно-белых и как отнесся к отвлекающим словам спартаковца Наиля Умярова, адресованным Фомину перед пробитием 11-метрового.
— Первая мысль, когда Даниил Фомин, который до этого никогда не промахивался с пенальти, пробил выше ворот?
— «Все, это конец». После игры мы подошли его успокоить, конечно. Пытались настроить так, что это футбол, в котором и самые великие промахивались. И дай бог, чтобы у него таких моментов в карьере было побольше — не в смысле промахов, конечно, а то, что, во-первых, ты доходишь до решающего матча, а во-вторых, в главный момент подходишь и берешь на себя ответственность. Это дорогого стоит. Никаких косых взглядов в его сторону не было. Все его поддержали. Он столько сделал для команды до этого! Очень скромный парень, воспитанный, немножко в себе...
— Нашумела история, как Наиль Умяров перед ударом отвлекал Фомина, а потом написал об этом в телеграм-канале. Игорь Лещук ему в связи с этим в отпуске руку не пожал. А вы бы пожали?
— У нас же была игра в первом круге этого сезона, и перед игрой пожал, как и другие. Но в целом к этой истории отношусь негативно. Понятно, что это часть футбола, когда ради победы ты готов на все. Однако я придерживаюсь fair play. Для кого-то цель, может, и оправдывает средства, для меня — нет. Но раз у Умярова это сработало и его команда победила, значит, он в своих глазах сделал все правильно. Каждому свое.
33-летний Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне он провел 15 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте на сайте «СЭ»
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|35
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4
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|8
|5
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|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
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|22-29
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
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14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
|Химки
|17
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|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
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|3
|13
|7-30
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|3.03
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Факел – Химки
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|4.03
|16:30
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Зенит – Н. Новгород
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|5.03
|16:30
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Краснодар – Торпедо
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|5.03
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Сочи – ЦСКА
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Крылья Советов
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
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Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
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|1
|3
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