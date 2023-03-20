Семак сообщил, что Караваев продлил контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о продлении контракта с защитником команды Вячеславом Караваевым.

«Контракт «Зенита» с Караваевым продлен, по-моему», — приводит «РБ Спорт» слова Семака.

Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году. В текущем сезоне чемпионата России 27-летний футболист провел 15 матчей и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Караваева в 6 миллионов евро.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков за 20 туров.