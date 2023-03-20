Защитник «Локомотива» Тикнизян получил паспорт Армении

В пресс-службе сборной Армении ответили на вопрос «СЭ» о том, получил ли защитник «Локомотива» Наир Тикнизян паспорт Армении.

«Да, Тикнизян получил паспорт Армении», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодежную сборную России.