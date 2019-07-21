Семак считает, что "Зенит" не реализовал огромное количество моментов в матче с "Сочи"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Сочи" (2:0) в матче второго тура чемпионата России отметил, что его команда плохо реализовала свои голевые моменты.

– Любой матч в РПЛ тяжелый, а на выезде играть вдвойне сложнее. Игроки "Сочи", которые принадлежат "Зениту, хотели показать себя ярко в этой встрече. У соперников были моменты, когда они могли забить. Конечно, "Зенит" не реализовал огромное количество возможностей. Игра была интересной и держала в напряжении до последних минут, – сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".

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