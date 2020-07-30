Семак может покинуть «Зенит» из-за отношения к штабу и перехода Кокорина в «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб, если не разрешатся трения с оперативным менеджментом сине-бело-голубых — Александром Медведевым и Хавьером Рибалтой.

Среди причин недопонимания — переход Кокорина в «Спартак», а не в «Зенит», ряд конфликтных историй с Рибалтой, недостаточно уважительное, по мнению Семака, отношение к штабу команды (им только сейчас предложили новые контракты и только на год), заявления руководителей о целях и задачах на будущий сезон.

Интерес к Семаку проявляют «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

Семак был назначен главным тренером «Зенита» 29 мая 2018 года. В первом сезоне привел сине-бело-голубых к чемпионству, в прошедшем выиграл золотой дубль.

Медведев стал генеральным директором «Зенита» в феврале 2019-го.

Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года, его контракт действует до конца сезона-2020/21. До перехода в «Зенит» испанец работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед».