Интерес к Семаку проявляют «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»
18:59
В том случае, если Сергей Семак покинет пост главного тренера «Зенита» из-за противоречий с оперативным руководством клуба, он может возглавить один из клубов РПЛ.
По данным «СЭ», среди возможных претендентов — «Спартак», где работает бывший гендиректор экс-команды Семака «Уфы» Шамиль Газизов, «Краснодар» и «Локомотив», где был интерес к Семаку еще до перехода в «Зенит».
Также интерес к Семаку есть у одного из топ-клубов с постсоветского пространства.
Семак может покинуть «Зенит» из-за отношения к штабу и перехода Кокорина в «Спартак»
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...