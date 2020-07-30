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Интерес к Семаку проявляют «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

18:59
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В том случае, если Сергей Семак покинет пост главного тренера «Зенита» из-за противоречий с оперативным руководством клуба, он может возглавить один из клубов РПЛ.

По данным «СЭ», среди возможных претендентов — «Спартак», где работает бывший гендиректор экс-команды Семака «Уфы» Шамиль Газизов, «Краснодар» и «Локомотив», где был интерес к Семаку еще до перехода в «Зенит».

Также интерес к Семаку есть у одного из топ-клубов с постсоветского пространства.

Семак может покинуть «Зенит» из-за отношения к штабу и перехода Кокорина в «Спартак»

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