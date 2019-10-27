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Самюэль Жиго: «Локомотив» был сильнее в первом тайме"

19:28
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0) отметил первый тайм в исполнении соперников.

— В первом тайме чувствовали давление? «Спартак» был не так хорош.

— Да, «Локо» был сильнее. Мы привыкали к новой системе. Нужно было время.

— Счет 3:0 по игре?

— Возможно, «Локомотив» был лучше в первом тайме. Но во втором нам дали много пространстве, и мы забили три гола. Пока не стоит говорить о чем-то в долгосрочной перспективе. Прошел только один матч. Мы движемся поступательно. (Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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