Салихова: «Если вдруг у Валеры не получится, Николич должен быть номер один»
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова восхитилась работой главного тренера «Локомотива» Марко Николича.
По ее словам, 42-летний сербский специалист демонстрирует профессионализм, несмотря на обстоятельства.
«Браво, Николич! Самообладание и профессионализм, несмотря ни на что. Молодец. Если вдруг у Валеры не получится, Николич должен быть номер 1 в short list», — написала Салихова в Telegram.
Напомним, «Локомотив» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ победил ЦСКА (2:1). Для команды это вторая победа в двух матчах.
На днях стало известно о возможной массовой распродаже в «Локомотиве», откуда летом могут уйти почти все звездные игроки. На матч с ЦСКА в заявку уже не попал полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк. Поляк в ближайшее время может перейти в «Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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