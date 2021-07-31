Салихова: «Если вдруг у Валеры не получится, Николич должен быть номер один»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова восхитилась работой главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

По ее словам, 42-летний сербский специалист демонстрирует профессионализм, несмотря на обстоятельства.

«Браво, Николич! Самообладание и профессионализм, несмотря ни на что. Молодец. Если вдруг у Валеры не получится, Николич должен быть номер 1 в short list», — написала Салихова в Telegram.

Напомним, «Локомотив» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ победил ЦСКА (2:1). Для команды это вторая победа в двух матчах.

На днях стало известно о возможной массовой распродаже в «Локомотиве», откуда летом могут уйти почти все звездные игроки. На матч с ЦСКА в заявку уже не попал полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк. Поляк в ближайшее время может перейти в «Краснодар».