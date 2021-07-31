В Бразилии сообщили, что «Гремиу» отказался обсуждать со «Спартаком» трансфер защитника Вандерсона

«Спартак» был заинтересован в трансфере защитника «Гремиу» Вандерсона, сообщает Portal do Gremista.

Однако «Гремиу» отказался вести переговоры, сославшись на то, что не намерен расставаться с 20-летним футболистом.

Из-за этой ситуации сорвалось возвращение нападающего Педро Роши на родину. После неудачи в переговорах по защитнику «Спартак» начал требовать финансовую компенсацию за аренду своего форварда.

В текущем сезоне Вандерсон провел за «Гремиу» 28 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.