В Бразилии сообщили, что «Гремиу» отказался обсуждать со «Спартаком» трансфер защитника Вандерсона
«Спартак» был заинтересован в трансфере защитника «Гремиу» Вандерсона, сообщает Portal do Gremista.
Однако «Гремиу» отказался вести переговоры, сославшись на то, что не намерен расставаться с 20-летним футболистом.
Из-за этой ситуации сорвалось возвращение нападающего Педро Роши на родину. После неудачи в переговорах по защитнику «Спартак» начал требовать финансовую компенсацию за аренду своего форварда.
В текущем сезоне Вандерсон провел за «Гремиу» 28 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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