Сафонов назвал факторы, способствующие успеху «Краснодара» в текущем сезоне

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в разговоре с «СЭ» объяснил успехи команды на старте чемпионата.

«Быки» в текущем сезоне РПЛ одержали 5 побед и 2 раза сыграли вничью.

«Это все совокупность работы, которая проводится не только на тренировках на поле, но и за их пределами. Почему именно сейчас мы показываем такие результаты? Все зависит от подхода. Думаю, тренер просто нашел подход, который подходит именно нам. Все тренеры разные и по-разному преподносят информацию. Возможно, это подбор игроков, возможно, совокупность факторов, плюс мы уделяем внимание мелочам. Думаю, из-за этого такая ситуация и складывается», — сказал Сафонов «СЭ».

После 7-го тура «Краснодар» с 17 очками лидирует в РПЛ.