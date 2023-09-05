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Сегодня, 11:43

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Сепаханом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о подготовке команды к матчу с «Сепаханом».

— Если количество игроков ограничено, на что в первую очередь будете обращать внимание во время этой паузы? Будет ли небольшой отдых? Получается, заявка на «Сепахан» будет достаточно неполная. Не получится, что кто-то в данном случае перегрузится?

— Что касается перегрузки, у нас есть три дня для подготовки — это достаточно времени. После игры будут два-три дня выходных, а дальше продолжим подготовку к возобновлению чемпионата. По количеству игроков и цели и задачи... Естественно, постараемся, чтобы те, кто меньше играл, сыграли как можно больше. Те, кто после травмы, как Андрей Мостовой, чтобы тоже максимальное количество времени получали. Дальше будем смотреть.

Тем игрокам, которые сыграли много, дадим сыграть поменьше. Конечно, прежде всего это задача для поддержания той формы, которая есть. А те, кто меньше играет, для набора и улучшения качества, а для молодежи есть шансы проявить и показать себя, чтобы почаще их привлекали к основной команде. Вот те задачи, которые есть! И постараемся порадовать болельщиков нашей игрой. Хотелось бы, чтобы матч получился результативным.

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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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