«Зенит» объявил о трансфере Барбоскина: об этом подписании говорил Медведев

«Зенит» объявил о трансфере, который ранее анонсировал председатель правления клуба Александр Медведев. Он называл переход сенсационным.

Новым игроком «Зенита» стал герой мультфильма «Барбоскины» Дружок. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, он стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной.

«Футбольный клуб «Зенит» и анимационная студия «Мельница» объявляют о начале масштабного сотрудничества... Во второй половине сентября в официальных магазинах клуба появится эксклюзивная коллекция одежды «Зенит» х «Барбоскины», разработанная для юных футболистов, болельщиков и болельщиц», — говорится в заявлении клуба.