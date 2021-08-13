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РПЛ обновила расписание матчей 5-го и 6-го тура

18:49
РПЛ обновила расписание матчей 5-го и 6-го тура. Фото ФК «Зенит»
РПЛ обновила расписание матчей 5-го и 6-го тура. Фото ФК «Зенит»
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РПЛ назначила новые даты матчей шестого тура Тинькофф РПЛ и внесла корректировку в расписание нескольких игр пятого тура, сообщает сайт лиги.

Шестой тур был перенесен с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе РФС для подготовки сборной России к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022. Первый из них — 1 сентября с Хорватией в Москве.

Пятый тур

21 августа (суббота)

16.00 «Уфа» — «Зенит»
16.00 «Арсенал» — «Спартак»
18.00 ЦСКА — «Ахмат»
18.00 «Урал» — «Динамо»
20.00 «Крылья Советов» — «Сочи»

22 августа (воскресенье)

16.00 «Локомотив» — «Краснодар»
18.00 «Нижний Новгород» — «Ростов»
20.00 «Химки» — «Рубин»

Шестой тур

26 августа (четверг)

16.30 «Уфа» — «Крылья Советов»
18.30 «Спартак» — «Сочи»
20.30 «Ахмат» — «Арсенал»
20.45 «Зенит» — ЦСКА

27 августа (пятница)

16.30 «Урал» — «Ростов»
18.30 «Химки» — «Нижний Новгород»
19.00 «Динамо» — «Локомотив»
20.30 «Краснодар» — «Рубин»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26968.html

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Иван Шитик все материалы автора

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