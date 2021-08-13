РПЛ обновила расписание матчей 5-го и 6-го тура
РПЛ назначила новые даты матчей шестого тура Тинькофф РПЛ и внесла корректировку в расписание нескольких игр пятого тура, сообщает сайт лиги.
Шестой тур был перенесен с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе РФС для подготовки сборной России к сентябрьским матчам отборочного цикла ЧМ-2022. Первый из них — 1 сентября с Хорватией в Москве.
Пятый тур
21 августа (суббота)
16.00 «Уфа» — «Зенит»
16.00 «Арсенал» — «Спартак»
18.00 ЦСКА — «Ахмат»
18.00 «Урал» — «Динамо»
20.00 «Крылья Советов» — «Сочи»
22 августа (воскресенье)
16.00 «Локомотив» — «Краснодар»
18.00 «Нижний Новгород» — «Ростов»
20.00 «Химки» — «Рубин»
Шестой тур
26 августа (четверг)
16.30 «Уфа» — «Крылья Советов»
18.30 «Спартак» — «Сочи»
20.30 «Ахмат» — «Арсенал»
20.45 «Зенит» — ЦСКА
27 августа (пятница)
16.30 «Урал» — «Ростов»
18.30 «Химки» — «Нижний Новгород»
19.00 «Динамо» — «Локомотив»
20.30 «Краснодар» — «Рубин»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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