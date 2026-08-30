«Спартак» ушел от поражения в матче с «Оренбургом» в Москве благодаря дебютному голу Даку
«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве.
Счет в матче открыли гости — на 66-й минуте после грубой ошибки защитника красно-белых Кристофера Ву гол забил Руслан Куль. Спустя 10 минут хозяева сравняли счет — пенальти реализовал Мирлинд Даку, забив дебютный мяч за «Спартак».
«Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. «Оренбург» в четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате и с 7 очками располагается на 8-й строчке.
В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с «Динамо» 6 сентября. «Оренбург» примет «Акрон» в этот же день.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
8
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
9
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
10
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|0 : 3
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|1 : 1
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0
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