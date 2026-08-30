«Спартак» ушел от поражения в матче с «Оренбургом» в Москве благодаря дебютному голу Даку

«Спартак» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве.

Счет в матче открыли гости — на 66-й минуте после грубой ошибки защитника красно-белых Кристофера Ву гол забил Руслан Куль. Спустя 10 минут хозяева сравняли счет — пенальти реализовал Мирлинд Даку, забив дебютный мяч за «Спартак».

«Спартак» набрал 13 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. «Оренбург» в четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате и с 7 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с «Динамо» 6 сентября. «Оренбург» примет «Акрон» в этот же день.