Матч «Динамо» с «Уралом» перенесен на 21 августа
Встреча пятого тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Динамо» пройдет в Екатеринбурге в субботу, 21 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени, сообщает сайт клуба.
Изначально проведение матча было запланировано на 20 августа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/matc-s-uralom-perenesyon-na-21-avgusta
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