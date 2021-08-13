«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче молодежного первенства
«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче пятого тура чемпионата России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Еще в одном противостоянии пятого тура «Ахмат» дома уступил «Чертаново» со счетом 1:2.
Молодежные команды
Пятый тур
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 2:3 (1:2)
Голы: Комар, 2 (0:1). Попов, 15 — с пенальти (0:2). Павлов, 35 (1:2). Прозоров, 48 (2:2). Попов, 65 (2:3).
Судья: Стрелков (Курск).
13 августа. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 1:2 (1:0)
Голы: Ибишев, 22 (1:0). , 75 (1:1). 87 (1:2).
Судья: Привалов (Сочи).
13 августа. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю