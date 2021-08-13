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«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче молодежного первенства

19:00
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«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче пятого тура чемпионата России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Еще в одном противостоянии пятого тура «Ахмат» дома уступил «Чертаново» со счетом 1:2.

Молодежные команды

Пятый тур

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 2:3 (1:2)

Голы: Комар, 2 (0:1). Попов, 15 — с пенальти (0:2). Павлов, 35 (1:2). Прозоров, 48 (2:2). Попов, 65 (2:3).

Судья: Стрелков (Курск).

13 августа. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 1:2 (1:0)

Голы: Ибишев, 22 (1:0). , 75 (1:1). 87 (1:2).

Судья: Привалов (Сочи).

13 августа. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Урал

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

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Екатерина Савостина все материалы автора

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