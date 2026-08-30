Глушаков о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Чемпионство кроется именно в таких матчах»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился с «СЭ» мнением о ничьей красно-белых с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Спартак» — команда, которая борется за чемпионство. После матча с «Зенитом» я сказал, что красно-белым проще играть именно с сильным соперником, а не с «Оренбургом» или «Акроном». Судейство или не судейство — не важно. Если «Спартак» хочет стать чемпионом, он должен набирать очки в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Чемпионство кроется именно в таких матчах», — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками, отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

(Давид Петросян)