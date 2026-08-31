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Источник: Вендел пропустит матчи с ЦСКА и «Локомотивом»

Источник: Вендел пропустит матчи с ЦСКА и «Локомотивом»

Павел Лопатко

Полузащитник «Зенита» Вендел из-за травмы пропустит игры чемпионата России против ЦСКА и «Локомотива», сообщил журналист Пабло Оливейра.

По данным источника, процесс восстановления 29-летнего бразильца будет продолжительным, его возвращение на поле ожидается не ранее октября 2026 года.

Вендел получил травму и был заменен в концовке матча со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ (0:2). Покидая поле, он заметно хромал. Полузащитник пропустил матч 6-го тура с «Факелом» (1:0).

Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2026/27 в 6 матчах во всех турнирах он сделал 1 результативную передачу.

Вендел.«Он точно нам не поможет». У «Зенита» проблемы перед матчем с «Факелом» — Вендел не сыграет из-за травмы

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх 3 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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