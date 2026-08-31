Источник: Вендел пропустит матчи с ЦСКА и «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Вендел из-за травмы пропустит игры чемпионата России против ЦСКА и «Локомотива», сообщил журналист Пабло Оливейра.

По данным источника, процесс восстановления 29-летнего бразильца будет продолжительным, его возвращение на поле ожидается не ранее октября 2026 года.

Вендел получил травму и был заменен в концовке матча со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ (0:2). Покидая поле, он заметно хромал. Полузащитник пропустил матч 6-го тура с «Факелом» (1:0).

Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2026/27 в 6 матчах во всех турнирах он сделал 1 результативную передачу.