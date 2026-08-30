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Реал Сосьедад — Эспаньол: Арсен Захарян нагрубил тренеру и ушел в раздевалку во время матча 3-го тура Ла Лиги 29 августа 2026

Захарян ушел во время матча с «Эспаньолом». Испанские СМИ пишут, что он бросил манишку и обиделся на тренера

Максим Слекишин
корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Но «Реал Сосьедад» уверяет, что конфликта нет.

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян оказался в центре скандала после матча 3-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:1). Местные СМИ написали: 23-летний россиянин нагрубил тренеру и досрочно ушел в раздевалку, когда понял, что не выйдет на замену. При этом представители клуба отрицают конфликт.

Чемпионат Испании. Ла лига. 3-й тур.
29 августа, 20:00. Аноэта (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:1
Эспаньол

Что произошло?

Захарян провел на разминке значительную часть второго тайма и явно рассчитывал получить игровое время. Однако главный тренер команды Пеллегрино Матараццо так и не доверился Арсену — последнюю замену специалист использовал на 90-й минуте, выпустив на поле Хона Горротчатеги.

Из-за этого, как передает Diario Vasco, Захарян «пришел в ярость», обиделся и в резкой форме что-то сказал тренеру по физической подготовке, а затем бросил тренировочную манишку и направился в раздевалку. Журналисты интерпретировали реакцию россиянина как гнев из-за решения Матараццо.

Схожую картину описало и Mundo Deportivo. Правда, в отличие от коллег, издание не сообщает, что Арсен кому-либо грубил.

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В социальных сетях болельщики «Реал Сосьедад» жестко отреагировали на сообщения прессы: некоторые даже потребовали расстаться с Захаряном до закрытия трансферного окна. Другие выразили мнение, что команда ничего не потеряет после его ухода. Не обошлось и без откровенно оскорбительных комментариев.

Однако вскоре появилась другая версия. Журналист Андрей Панков сообщил, что никаких конфликтов между Захаряном и тренерским штабом нет. По его информации, Арсен лишь отлучился в туалет, примерно через 30 секунд вернулся и снова занял место на скамейке.

На это указал и пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.

«Он сходил в туалет, а затем вернулся. Это все, что произошло», — сказал Мундуате Sport24.

Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

«Я счастлив в этой команде»

Ситуация с Захаряном привлекла внимание прежде всего из-за положения россиянина в команде. Несмотря на хорошую предсезонку, в первых трех турах после перерыва Арсен сыграл только три минуты — появился на поле лишь раз, в концовке матча с «Бетисом» (0:1). Полузащитник начинает уже четвертый сезон в Сан-Себастьяне, но закрепиться в основном составе ему пока так и не удалось. После перехода из московского «Динамо» летом 2023 года он провел за басков 66 официальных матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Значительную часть времени пропустил из-за травм.

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В июле Захарян подчеркивал, что не планирует уходить и собирается доказать, что может быть полезен.

«Я счастлив в этой команде. Сотрудники, тренерский штаб, партнеры, болельщики — все здесь хорошие люди, и мне нравится с ними работать. Я не хочу уходить, но должен доказать свои качества на поле. Постараюсь сделать это во время предсезонной подготовки. Хочу быть готовым играть больше», — говорил Арсен в интервью Diario Vasco.

Контракт россиянина действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро — в 2023-м «Реал Сосьедад» заплатил за него московскому «Динамо» около 13 миллионов.

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Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 12-2 9
2
 Реал 3 3 0 0 10-2 9
3
 Атлетико 3 2 1 0 7-3 7
4
 Алавес 3 2 1 0 5-1 7
5
 Осасуна 3 2 1 0 3-1 7
6
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
7
 Бетис 3 2 0 1 4-5 6
8
 Депортиво 3 1 2 0 5-3 5
9
 Расинг 3 1 1 1 5-5 4
10
 Леванте 3 1 1 1 5-5 4
11
 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3-6 3
12
 Атлетик 3 1 0 2 3-5 3
13
 Хетафе 3 1 0 2 1-4 3
14
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
15
 Вильярреал 3 0 2 1 4-5 2
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Валенсия 3 0 1 2 1-4 1
18
 Р. Вальекано 3 0 1 2 4-8 1
19
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
20
 Малага 3 0 1 2 1-7 1
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3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта - : -
16.09 00:00 Алавес – Валенсия - : -
16.09 00:00 Атлетико – Осасуна - : -
16.09 00:00 Барселона – Расинг - : -
16.09 00:00 Бетис – Хетафе - : -
16.09 00:00 Депортиво – Севилья - : -
16.09 00:00 Эльче – Реал - : -
16.09 00:00 Леванте – Атлетик - : -
16.09 00:00 Малага – Вильярреал - : -
16.09 00:00 Р. Вальекано – Эспаньол - : -
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Барселона

 5
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 4
Алекс Баэна
Алекс Баэна

Атлетико

 3
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 3
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 2
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Реал

 2
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 2 1 1
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Маркос Алонсо

Сельта

 2 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 2 1 0
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