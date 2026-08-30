Захарян ушел во время матча с «Эспаньолом». Испанские СМИ пишут, что он бросил манишку и обиделся на тренера

Но «Реал Сосьедад» уверяет, что конфликта нет.

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян оказался в центре скандала после матча 3-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:1). Местные СМИ написали: 23-летний россиянин нагрубил тренеру и досрочно ушел в раздевалку, когда понял, что не выйдет на замену. При этом представители клуба отрицают конфликт.

Чемпионат Испании. Ла лига. 3-й тур.

29 августа, 20:00. Аноэта (Сан-Себастьян)

Что произошло?

Захарян провел на разминке значительную часть второго тайма и явно рассчитывал получить игровое время. Однако главный тренер команды Пеллегрино Матараццо так и не доверился Арсену — последнюю замену специалист использовал на 90-й минуте, выпустив на поле Хона Горротчатеги.

Из-за этого, как передает Diario Vasco, Захарян «пришел в ярость», обиделся и в резкой форме что-то сказал тренеру по физической подготовке, а затем бросил тренировочную манишку и направился в раздевалку. Журналисты интерпретировали реакцию россиянина как гнев из-за решения Матараццо.

Схожую картину описало и Mundo Deportivo. Правда, в отличие от коллег, издание не сообщает, что Арсен кому-либо грубил.

В социальных сетях болельщики «Реал Сосьедад» жестко отреагировали на сообщения прессы: некоторые даже потребовали расстаться с Захаряном до закрытия трансферного окна. Другие выразили мнение, что команда ничего не потеряет после его ухода. Не обошлось и без откровенно оскорбительных комментариев.

Однако вскоре появилась другая версия. Журналист Андрей Панков сообщил, что никаких конфликтов между Захаряном и тренерским штабом нет. По его информации, Арсен лишь отлучился в туалет, примерно через 30 секунд вернулся и снова занял место на скамейке.

На это указал и пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.

«Он сходил в туалет, а затем вернулся. Это все, что произошло», — сказал Мундуате Sport24.

Арсен Захарян. Фото Global Look Press

«Я счастлив в этой команде»

Ситуация с Захаряном привлекла внимание прежде всего из-за положения россиянина в команде. Несмотря на хорошую предсезонку, в первых трех турах после перерыва Арсен сыграл только три минуты — появился на поле лишь раз, в концовке матча с «Бетисом» (0:1). Полузащитник начинает уже четвертый сезон в Сан-Себастьяне, но закрепиться в основном составе ему пока так и не удалось. После перехода из московского «Динамо» летом 2023 года он провел за басков 66 официальных матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Значительную часть времени пропустил из-за травм.

В июле Захарян подчеркивал, что не планирует уходить и собирается доказать, что может быть полезен.

«Я счастлив в этой команде. Сотрудники, тренерский штаб, партнеры, болельщики — все здесь хорошие люди, и мне нравится с ними работать. Я не хочу уходить, но должен доказать свои качества на поле. Постараюсь сделать это во время предсезонной подготовки. Хочу быть готовым играть больше», — говорил Арсен в интервью Diario Vasco.

Контракт россиянина действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро — в 2023-м «Реал Сосьедад» заплатил за него московскому «Динамо» около 13 миллионов.