Захарян ушел во время матча с «Эспаньолом». Испанские СМИ пишут, что он бросил манишку и обиделся на тренера
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян оказался в центре скандала после матча 3-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:1). Местные СМИ написали: 23-летний россиянин нагрубил тренеру и досрочно ушел в раздевалку, когда понял, что не выйдет на замену. При этом представители клуба отрицают конфликт.
Что произошло?
Захарян провел на разминке значительную часть второго тайма и явно рассчитывал получить игровое время. Однако главный тренер команды Пеллегрино Матараццо так и не доверился Арсену — последнюю замену специалист использовал на 90-й минуте, выпустив на поле Хона Горротчатеги.
Из-за этого, как передает Diario Vasco, Захарян «пришел в ярость», обиделся и в резкой форме что-то сказал тренеру по физической подготовке, а затем бросил тренировочную манишку и направился в раздевалку. Журналисты интерпретировали реакцию россиянина как гнев из-за решения Матараццо.
Схожую картину описало и Mundo Deportivo. Правда, в отличие от коллег, издание не сообщает, что Арсен кому-либо грубил.
В социальных сетях болельщики «Реал Сосьедад» жестко отреагировали на сообщения прессы: некоторые даже потребовали расстаться с Захаряном до закрытия трансферного окна. Другие выразили мнение, что команда ничего не потеряет после его ухода. Не обошлось и без откровенно оскорбительных комментариев.
Однако вскоре появилась другая версия. Журналист Андрей Панков сообщил, что никаких конфликтов между Захаряном и тренерским штабом нет. По его информации, Арсен лишь отлучился в туалет, примерно через 30 секунд вернулся и снова занял место на скамейке.
На это указал и пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
«Он сходил в туалет, а затем вернулся. Это все, что произошло», — сказал Мундуате Sport24.
«Я счастлив в этой команде»
Ситуация с Захаряном привлекла внимание прежде всего из-за положения россиянина в команде. Несмотря на хорошую предсезонку, в первых трех турах после перерыва Арсен сыграл только три минуты — появился на поле лишь раз, в концовке матча с «Бетисом» (0:1). Полузащитник начинает уже четвертый сезон в Сан-Себастьяне, но закрепиться в основном составе ему пока так и не удалось. После перехода из московского «Динамо» летом 2023 года он провел за басков 66 официальных матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Значительную часть времени пропустил из-за травм.
В июле Захарян подчеркивал, что не планирует уходить и собирается доказать, что может быть полезен.
«Я счастлив в этой команде. Сотрудники, тренерский штаб, партнеры, болельщики — все здесь хорошие люди, и мне нравится с ними работать. Я не хочу уходить, но должен доказать свои качества на поле. Постараюсь сделать это во время предсезонной подготовки. Хочу быть готовым играть больше», — говорил Арсен в интервью Diario Vasco.
Контракт россиянина действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро — в 2023-м «Реал Сосьедад» заплатил за него московскому «Динамо» около 13 миллионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|
2
|Реал
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Алавес
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Осасуна
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
6
|Севилья
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
7
|Бетис
|3
|2
|0
|1
|4-5
|6
|
8
|Депортиво
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
9
|Расинг
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
10
|Леванте
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
11
|Реал Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
12
|Атлетик
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Хетафе
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|
14
|Эспаньол
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|
15
|Вильярреал
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Валенсия
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Р. Вальекано
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|
19
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
20
|Малага
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|3.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Сельта
|- : -
|16.09
|00:00
|Алавес – Валенсия
|- : -
|16.09
|00:00
|Атлетико – Осасуна
|- : -
|16.09
|00:00
|Барселона – Расинг
|- : -
|16.09
|00:00
|Бетис – Хетафе
|- : -
|16.09
|00:00
|Депортиво – Севилья
|- : -
|16.09
|00:00
|Эльче – Реал
|- : -
|16.09
|00:00
|Леванте – Атлетик
|- : -
|16.09
|00:00
|Малага – Вильярреал
|- : -
|16.09
|00:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|4
|
|
Алекс Баэна
Атлетико
|3
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|3
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|2
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|2
|1
|1
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|2
|1
|0
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|2
|1
|0