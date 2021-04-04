Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Спартак»: Мамаев вышел на поле впервые в 2021 году

20:47
Теги:

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вышел на замену в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». 32-летний футболист не выходил на поле в официальных играх с октября 2020 года.

Ростов — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...