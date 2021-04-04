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Главный тренер сборной России оценил игру голкипера «Тамбова»

20:21
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру голкипера «Тамбова» Виталия Сычева в матче с ЦСКА (1:2), в котором он отразил пенальти.

«Это не чудеса. Это его работа. Парень сыграл и дай Бог, чтобы это было стабильно. Мы за всеми смотрим», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Тамбов — ЦСКА

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