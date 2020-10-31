«Ростов» приехал на игру со «Спартаком» в стильных костюмах из фильма «Джентльмены»
Пресс-служба «Ростова» в соцсетях опубликовала фото приезда команды на стадион перед матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Игроки одеты в костюмы, как у героев голливудского фильма «Джентльмены» режиссера Гая Ричи.
«Джентльмены из Ростова прибыли на стадион», — подписала пост пресс-служба клуба.
Джентльмены из Ростова прибыли на стадион ?? pic.twitter.com/2NpWF7dg9O— Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2020
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 31 октября, начало — в 16.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.