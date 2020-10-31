РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» приехал на игру со «Спартаком» в стильных костюмах из фильма «Джентльмены»

15:26
Роман Еременко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Игроки «Ростова» приехали на матчи со «Спартаком» в специальных костюмах. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Еременко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Пресс-служба «Ростова» в соцсетях опубликовала фото приезда команды на стадион перед матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Игроки одеты в костюмы, как у героев голливудского фильма «Джентльмены» режиссера Гая Ричи.

«Джентльмены из Ростова прибыли на стадион», — подписала пост пресс-служба клуба.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 31 октября, начало — в 16.30 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15610
Все опросы
«Спартак» обошел «Зенит» в 12-м туре. Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир