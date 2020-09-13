Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что решение о продолжении сотрудничества с тренерским штабом «Химок» во главе с Дмитрием Гунько будет принято до 15 сентября.

— В понедельник — вторник заслушаем тренерский штаб «Химок» и будем принимать по нему решение, — цитирует Терюшкова ТАСС. — По гендиректору клуба вопрос такой не стоит, мы заслушаем спортивного директора и главного тренера, потом примем решение по ним. Результат категорически не устраивает. Если тренерский штаб скажет, как можно выйти из ситуации, то будем продолжать взаимодействовать.

«Химки» на выезде уступили «Уралу» со счетом 1:3 в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ. Подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка, не одержав ни одной победы в нынешнем сезоне.