Реабилитолог и тренер вратарей «Уфы» покинули клуб
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«Уфа» на официальном сайте сообщила об изменениях в тренерском штабе.
Команду из Башкирии покинули тренер вратарей Юрий Перескоков и тренер-реабилитолог Надежда Смирнова.
Перескоков работал в «Уфе» с 2014 года, Смирнова пришла в уфимский клуб с лета 2020 года.
«Уфа» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в Тинькофф-РПЛ и сохранила прописку в высшем дивизионе.
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