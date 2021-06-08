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Реабилитолог и тренер вратарей «Уфы» покинули клуб

00:16
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«Уфа» на официальном сайте сообщила об изменениях в тренерском штабе.

Команду из Башкирии покинули тренер вратарей Юрий Перескоков и тренер-реабилитолог Надежда Смирнова.

Перескоков работал в «Уфе» с 2014 года, Смирнова пришла в уфимский клуб с лета 2020 года.

«Уфа» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в Тинькофф-РПЛ и сохранила прописку в высшем дивизионе.

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