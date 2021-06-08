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Гайч может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»

00:49
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Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в Аргентину, сообщает Frenesi Azulgrana.

По сведениям источника, агент 22-летнего аргентинца связался с «Бока Хуниорс», которому предложил своего услуги своего клиента.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года, а в январе 2021-го игрока арендовал «Беневенто». В минувшем сезоне форвард провел 15 матчей в серии А и забил 2 гола. Также Гайч забил гол в 18 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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