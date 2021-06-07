Александр Беленов заявил, что планирует играть на профессиональном уровне до 40 лет
7 июня 2021, 22:50
Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал «СЭ» о своем отношении к возрасту в футболе.
«Играть до 40? А почему нет? Не вижу преград для этого. Если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет. В последнее время все хотят видеть молодых игроков, юных вратарей. Я считаю, что любой человек вполне способен играть до 40 лет. Это доказывают европейские чемпионаты. Например, в Италии люди в 38 лет играют на ведущих ролях в топовых командах. У меня еще все впереди», — сказал Беленов «СЭ».
В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
(Артем Бухаев)
Полностью интервью Александра Беленова — здесь.
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