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Александр Беленов заявил, что планирует играть на профессиональном уровне до 40 лет

7 июня 2021, 22:50
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал «СЭ» о своем отношении к возрасту в футболе.

«Играть до 40? А почему нет? Не вижу преград для этого. Если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет. В последнее время все хотят видеть молодых игроков, юных вратарей. Я считаю, что любой человек вполне способен играть до 40 лет. Это доказывают европейские чемпионаты. Например, в Италии люди в 38 лет играют на ведущих ролях в топовых командах. У меня еще все впереди», — сказал Беленов «СЭ».

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

(Артем Бухаев)

Полностью интервью Александра Беленова — здесь.

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