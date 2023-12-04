Рахимов назвал поражение от «Динамо» болезненным и обидным
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).
— Вы с положительной статистикой приехали в Москву, играете здесь хорошо, и это подтвердил главный тренер «Динамо». Но видно, что команда мало забивает и не реализует свои 100-процентные моменты. Будете ли вы с учетом вашего выступления в РПЛ, думать об усилении в нападении?
— По игре: сказал сейчас в раздевалке, что любая серия заканчивается. Такие поражения — болезненные и обидные, но гордость за то, что они делают на поле, остается. Я вижу ваш характер, вашу уверенность в себе. Если мы берем по составам, понятно, что у «Динамо» очень качественные футболисты на всех позициях. Но сегодня я сказал ребятам, что они ни в чем не уступали сопернику, и они показали очень хороший футбол. Из этого поражения надо брать положительные моменты. Реализация моментов — этим мы страдаем с самого начала. Даже анализируя до матча соперника, по так называемому XG мы недобрали 7-8 мячей, по тому, что возле наших ворот создается, мы идем на втором месте — очень мало создается. Но реализация наша страдает. Над этим нужно работать. С руководством мы разговаривали, оно все прекрасно понимает. Сейчас мы будем разговаривать о наших возможностях и потенциальных приобретениях. Шаг вперед был сделан. Останавливаться нельзя.
— Поле внесло корректировки в футбол?
— Поле дало возможность играть в хороший футбол. Забей мы первые, нам бы забить было бы сложно. При организации игры в обороне мы уверенно себя чувствуем. А выходы из обороны в атаку у нас хорошие, — сказал Рахимов.
После 17 туров «Динамо» расположилось на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 31 очком. «Рубин» находится на восьмой строчке (25 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4