Президент «Оренбурга» Еремякин: «Холодная погода в конце ноября — давнишняя проблема для коллективов РПЛ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном возвращении российского футбола к системе «весна-осень».

«Мы все сильны задним умом и пытаемся задавать вопросы, реагируя на уже произошедшие природные катаклизмы. Но предвидеть подобное нереально. С другой стороны, холодная погода в конце ноября — начале декабря — давнишняя проблема для коллективов РПЛ. Когда что-то произошло, мы начинаем активные обсуждения. Думать об этом требуется заранее. Сейчас много говорят о переходе обратно на систему «весна-осень». Есть руководство лиги, соответствующие чиновники. Давайте сядем и подумаем, как быть в этой ситуации, чтобы такого не повторялось», — цитирует Еремякина RT.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.