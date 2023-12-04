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Сегодня, 22:23

Личка: «Смолов — звезда российского футбола и один из лидеров «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о конкуренции форвардов бело-голубых Федора Смолова и Константина Тюкавина.

33-летний Смолов заменил Тюкавина, забившего победный гол, во втором тайме матча против «Рубина» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Смолов — звезда российского футбола и один из лидеров «Динамо». Мне нравится, как он ведет себя в команде. Я рад, что в нашей команде есть и Смолов, и Тюкавин, и их можно заменять друг другом. Хорошо, когда есть конкуренция. Она нужна им. К примеру, Тюка может провести отдельно не очень игру, я могу дать шанс во втором матче, но потом выходит Федя, если он играет хорошо — Тюка будет сидеть. Все очень просто», — сказал Личка на пресс-конференции.

В текущем сезоне Смолов провел 21 матч за «Динамо», забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 1 : 0
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 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
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 3 : 1
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