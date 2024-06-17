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Париж-2024

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В Испании задержали террористов, которые готовили атаки на чемпионский автобус «Реала» и угрожали Евро-2024

В Испании задержали террористов, которые готовили атаку на «Реал»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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В Испании задержали террористов, которые готовили атаки на чемпионский автобус «Реала» и угрожали Евро-2024.
Фото Reuters, Global Look Press
Фанаты «Реала» празднуют победу в Лиге чемпионов.
Фото AFP
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Пойманы девять человек, двое уже за решеткой.

Испанская газета El Confidencial сообщила о ликвидации ячейки террористической организации «Исламское государство"* (запрещенная в России международная террористическая организация). Боевики планировали нападение на чемпионский автобус мадридского «Реала», стадион «Сантьяго Бернабеу», а также готовили атаки во время Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже.

Всего задержаны девять человек: все находились в разных городах страны — Сальте (Каталония), Альхесирасе (провинция Кадис), Альмерии и Тенерифе. Двое из них уже отправлены в тюрьму.

Правоохранители накрыли фонд «Илам» — он занимался онлайн-пропагандой, связанной с террористической организацией «Исламское государство"* (запрещенная в России международная террористическая организация). Фонд транслировал радикальный исламистский контент на нескольких языках при помощи радио, социальных сетей и даже печати. По информации El Confidencial, «уничтоженная сеть приказала своим последователям атаковать автобус футболистов «Реала» и болельщиков команды».

Фанаты «Реала» празднуют победу в Лиге чемпионов.
Фото AFP

Также стражи порядка приводят конкретные сообщения, которые передавала ячейка:

• «Вас ждет очень ценная цель. Врывайтесь в толпу, отвлекайте охрану с помощью самодельной взрывчатки и ложных устройств и решительно продвигайтесь к своей главной цели»;

• «Подождите в месте, близком к точке прибытия игроков. Цельтесь в них и их болельщиков».

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Для уничтожения пропагандистской сети правоохранители провели две операции — «Альмуасаса» и «Хоппер II». Их целью являлся разрыв связи террористической организации с потенциальными преступниками.

«Операция была специально нацелена на веб-сайты, управляемые террористами и используемые для распространения террористической пропаганды. Тем самым мы ограничили возможности террористических организаций вербовать и радикализировать настроения людей, а также мобилизовать вербовщиков с помощью интернета», — говорится в заявлении Европола.

Угрозы террористических актов существовали не только во время чемпионского шествия «Реала» — они до сих пор актуальны на Евро-2024 и грядущих Олимпийских играх в Париже, которые начнутся 26 июля. Так, интернет-издание «Голос Хорасана», которое также связано с «Исламским государством"* (запрещенная в России международная террористическая организация), незадолго до старта турнира в Германии опубликовало плакат с вооруженным мужчиной на фоне стадиона.

Евро-2024
ФК Реал
Чемпионат Европы по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
Результаты / календарь
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38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 2 : 2
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 1 : 1
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 1 : 2
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 24
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 14
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 10
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 29 2 4
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
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