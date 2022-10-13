Президент «Торпедо» отреагировал на новость о возможном назначении Талалаева

Президент «Торпедо» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Андрей Талалаев может возглавить московский клуб.

«Следите за нашими официальными новостями», — сказал Геркус корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

После 12 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице. В 12 матчах клуб набрал всего 6 очков.