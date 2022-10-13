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Сегодня, 11:31

Семак: «У Одоевского есть улучшения. Надеемся, что выздоровеет и вернется в строй»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника Арсена Адамова и вратаря Даниила Одоевского.

— У Одоевского есть улучшения. Он работает по индивидуальной программе, — сказал Семак. — Мы отталкиваемся от его самочувствия. Есть заключение докторов, у которых есть свое мнение. Шаг за шагом добавляет нагрузку. Надеемся, что выздоровеет и вернется в строй.

— Адамов мало играет. В каком состоянии он находится?

— Думаю, не только у Арсена стало меньше игрового времени. Приходя в «Зенит», нужно быть готовым к конкуренции. Все зависит от Арсена. Шансы у него были и будут, чтобы проявить себя. Так же, как и у любого игрока команды.

— Из команды ушли Радимов и Зырянов. Вы принимали участие в этом?

— Нет, у меня другая сфера и другой круг обязанностей. Академия и молодежная команда — не моя зона ответственности.

19-летний Одоевский в нынешнем сезоне РПЛ провел четыре матча, в которых пропустил три мяча и сделал одну результативную передачу. Также на счету россиянина удаление в игре против «Ахмата» (0:0).

Арсен Адамов
Сергей Семак
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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 - : -
15.10 14:00
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Зенит

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Спартак

 5
Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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