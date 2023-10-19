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Сегодня, 18:30

Президент «Ростова» Арутюнянц — о ситуации с Норманном: «Какие могут быть прогнозы?»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о ситуации с Матиасом Норманном.

— Что с Норманном?

— Был в «Норвиче», потом мы отдали его в аренду в «Динамо». Затем он ушел в Саудовскую Аравию без нашего разрешения. Мы подали жалобу в палату по разрешению споров ФИФА.

— Какой прогноз?

— Нет прогноза. Их сейчас сложно давать! Какие могут быть прогнозы, когда на нас подают в суд за неуплату за игрока, а мы в ответ спрашиваем: «Где наши деньги за Шомуродова и Норманна?» А нам говорят: «Нет-нет, это другое, вы это сюда не впутывайте, а за игроков рассчитайтесь». Хорошо, мы рассчитаемся — а с нами-то рассчитаются? «А с вами когда-нибудь потом». Так что какие тут прогнозы?

Норманн выступал за «Ростов» с 2019 года. В сентябре прошлого года «Динамо» арендовало футболиста у «Ростова». 9 августа генеральный директор бело-голубых Павел Пивораров заявил, что 27-летний норвежец покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.

Арташес Арутюнянц. «Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон
Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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