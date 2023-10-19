Президент «Ростова» Арутюнянц — о ситуации с Норманном: «Какие могут быть прогнозы?»
В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о ситуации с Матиасом Норманном.
— Что с Норманном?
— Был в «Норвиче», потом мы отдали его в аренду в «Динамо». Затем он ушел в Саудовскую Аравию без нашего разрешения. Мы подали жалобу в палату по разрешению споров ФИФА.
— Какой прогноз?
— Нет прогноза. Их сейчас сложно давать! Какие могут быть прогнозы, когда на нас подают в суд за неуплату за игрока, а мы в ответ спрашиваем: «Где наши деньги за Шомуродова и Норманна?» А нам говорят: «Нет-нет, это другое, вы это сюда не впутывайте, а за игроков рассчитайтесь». Хорошо, мы рассчитаемся — а с нами-то рассчитаются? «А с вами когда-нибудь потом». Так что какие тут прогнозы?
Норманн выступал за «Ростов» с 2019 года. В сентябре прошлого года «Динамо» арендовало футболиста у «Ростова». 9 августа генеральный директор бело-голубых Павел Пивораров заявил, что 27-летний норвежец покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|3
|0
|19-5
|27
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2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
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3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
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7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
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8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
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9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
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11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
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12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
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13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
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14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
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Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
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Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
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Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
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Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1