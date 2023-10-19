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Сегодня, 19:14

Немецкий тренер Темель: «Чалов может заиграть в любой лиге Европы»

Алина Савинова
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Бывший ассистент Гильермо Абаскаля по «Базелю» Месут Темель заявил, что поддерживает общение с нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«Мы продолжаем общаться с Федором. Чалов очень хорош, идеальный нападающий. Не исключаю, что в одно из следующих трансферных окон он вполне может уехать в Европу. Да, речь не про топ-клубы, но про хорошие средне команды, где он будет регулярно играть, после чего сможет пойти на повышение. Федор — физически очень сильный игрок, он сможет выступать в любом европейском чемпионате. Плюс он молодой, очень быстро учится и является позитивным человеком. Чалов не ищет и не притягивает какой-то негатив, только положительные эмоции», — приводит «РБ Спорт» слова Темеля.

Немецкий тренер работал с Чаловым в «Базеле». Россиянин выступал за швейцарскую команду на правах аренды в 2022 году.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nemetskij-trener-chalov-mozhet-zaigrat-v-lyuboj-lige-evropy/
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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