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Сегодня, 18:25

Соболев провел тренировку в общей группе «Спартака»

Алина Савинова
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сегодня провел тренировку в общей группе московской команды, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и форвардом возник скрытый конфликт. Отмечалось, что тренер не доволен тем, как Соболев относится к тренировкам, а самого футболиста не устраивает тактическая роль на поле и положение капитана команды Георгия Джикии, который перестал попадать в основной состав.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 17 очков за 11 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-sobolev-segodnya-trenirovalsya-v-obshei-gruppe-spartaka-296550/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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