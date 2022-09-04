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4 сентября, 22:14

Дюков: «Спартак» и «Зенит» показали хороший и качественный футбол»

Дюков заявил, что «Спартак» и «Зенит» показали хороший и качественный футбол
Антон Иванов
,  
Екатерина Звенигородская
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о матче «Спартак» — «Зенит» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

«Сегодня был отличный матч от двух команд. Показали хороший и качественный футбол.

Доволен ли я матчем? Мне кажется, мы увидели отличный футбол. Очень зрелищный матч.

Вижу ли я интенсивность? Мне кажется, да, но надо посмотреть статистику.

Уровень падает? Я так не думаю. Вы увидели снижение уровня? Мне кажется, сегодня был качественный футбол и зрелищный матч. Хорошая скорость и игроки технически подготовлены отлично. Понятно, в какой футбол играет та и другая команда. У каждого тренера свой стиль», — сказал Дюков.

«Зенит» набрал 20 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку (16 очков).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
6
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
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ЦСКА

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Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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