Дюков: «Спартак» и «Зенит» показали хороший и качественный футбол»

Дюков заявил, что «Спартак» и «Зенит» показали хороший и качественный футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о матче «Спартак» — «Зенит» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

«Сегодня был отличный матч от двух команд. Показали хороший и качественный футбол.

Доволен ли я матчем? Мне кажется, мы увидели отличный футбол. Очень зрелищный матч.

Вижу ли я интенсивность? Мне кажется, да, но надо посмотреть статистику.

Уровень падает? Я так не думаю. Вы увидели снижение уровня? Мне кажется, сегодня был качественный футбол и зрелищный матч. Хорошая скорость и игроки технически подготовлены отлично. Понятно, в какой футбол играет та и другая команда. У каждого тренера свой стиль», — сказал Дюков.

«Зенит» набрал 20 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку (16 очков).