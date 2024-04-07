Пресная победа «Зенита»: еле задушил «Балтику» и потерял Вендела перед «Краснодаром»

Сине-бело-голубые не без труда сохранили первое место накануне битвы лидеров.

Мотивация для хозяев

«Зенит» начал 2024 год полусонным. Приличные игры чередуются с невнятными, что непозволительно для действующего чемпиона, претендующего на очередной трофей. Когда ты участвуешь в плотной золотой гонке, нужно играть на максимуме, но с этим у сине-бело-голубых наблюдаются проблемы. Причем речь здесь не столько о физических возможностях, сколько о психологии: с настроем у петербургской команды не все идеально.

Возможно, растормошить игроков «Зенита» могла субботняя победа «Краснодара» над «Пари НН». Перед очной встречей с чемпионом «быки» на сутки возглавили таблицу премьер-лиги и, соответственно, отодвинули петербуржцев на вторую позицию. А ехать в Краснодар в статусе отстающих сине-бело-голубые точно не хотели.

Без Дугласа, но с Педро

Проблема заключалась в том, что в соперниках у «Зенита» была кусачая «Балтика», матч с которой едва ли предвещал открытый футбол. Кроме того, Сергей Семак из-за небольшого повреждения потерял Дугласа Сантоса — железный защитник и капитан команды пропустил встречу, но должен вернуться к битве лидеров через неделю.

Однако отсутствие бразильца автоматически решило другую проблему: Педро и лимита. Юный бразилец, блестяще сыгравший в среду со «Спартаком», обязан был выйти в стартовом составе на матч с «Балтикой», но для этого тренерскому штабу требовалось пожертвовать кем-то из легионеров. Лишними могли быть и Артур, и Эракович, но оказался Дуглас.

Без бразильца место на левом фланге обороны неожиданно занял Алип, у которого даже на зимних сборах опыта на этой позиции нет. Отметим и то, что Семак вернул в основу Кержакова после ошибки Адамова в игре с «Крыльями Советов». Михаил и надел капитанскую повязку.

Гол Педро в матче с «Балтикой». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Еще один гол 18-летнего бразильца

Сергей Игнашевич под «Зенит» не стал выдумывать ничего лишнего: если не считать травмированного Фамейе, то в основе вышли те же футболисты, что добывали победу над «Пари НН». Три центральных защитника, низкий блок, ставка на контратаки — примерно так часто играют аутсайдеры, приезжающие на «Газпром Арену».

С плотной обороной «Зениту» всегда сложно совладать. Вот и сейчас чемпионы увязли в балтийском автобусе и долго не могли создать что-то вразумительное. Но примерно с 30-й минуты моменты посыпались: в одном эпизоде забивать мог Эракович, а Кассьерре чуть не снес голову Андраде, а в другом — те же лица были очень близки к голу.

Забил же вновь Педро. За несколько минут до гола бразилец получил травму, ради него на газоне даже появилась медицинская бригада, однако форвард разбегался — да так, что отличился во втором матче подряд!

Блестящий Латышонок

Финиш первого тайма для «Зенита» омрачила желтая карточка Вендела. Бразилец на ровном месте зачем-то пошел в безрассудный подкат, за который получил заслуженное предупреждение и теперь из-за их перебора пропустит матч с «Краснодаром».

Но на поле Вендел остался, так что сине-бело-голубые и во втором тайме продолжили в полном составе пытаться взломать многослойную оборону «Балтики». Однако за калининградцев блестяще играл голкипер Латышонок, который определенно стал одним из лучших футболистов матча. Например, на 55-й минуте он отразил выстрел Артура в упор.

Калининградцы тоже периодически старались выбегать в контратаки — особенно пытался проявить себя Данила Козлов, впервые игравший против родного клуба. Но выделить можно было разве что удар Лисаковича издали, с которым не без труда справился Кержаков.

Бледная игра чемпиона

Чем ближе к финальному свистку, тем тяжелее приходилось футболистам эмоционально. Нервничали все, в том числе защитники «Зенита», которые в конце основного времени чуть грубо не ошиблись при стандартном положении.

«Балтика» понемногу тоже стала раскрываться, потому что понимала: чемпион может поскользнуться на этом счете. Но сине-бело-голубые, несмотря на необходимость забивать, с трудом создавали моменты.

Из действительно опасных эпизодов во второй половине второго тайма стоит выделить разве что попытку Эраковича изящно забить пяткой после углового.

Калининградцы обошлись без финального штурма, хотя попытались создать его подобие. «Зенит» все-таки выстоял, но хвалить его за эту победу нельзя. Если петербуржцы так будут играть в Краснодаре, то вряд ли их ждет положительный результат.