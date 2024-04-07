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Агент Жиго назвал трудным возвращение в «Спартак»

Руслан Минаев
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Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

«Он следит за результатами команды. Контракт Самуэля с «Марселем» действует до 2026 года. Ему очень нравится «Спартак», но вернуться этим летом будет сложно. Он до сих пор общается с некоторыми игроками команды, потому что мы с ним болеем за «Спартак», — цитирует агента Metaratings.ru.

30-летний француз в этом сезоне провел за «Марсель» 27 матчей и забил 2 гола. В портале Transfermarkt отмечается, что соглашение Жиго с «провансальцами» действует до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
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 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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