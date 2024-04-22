Полузащитник «Оренбурга» Михайлов: «Бразильцы «Зенита» — обычные соперники»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды в «Оренбурге», оценил игру бразильских игроков сине-бело-голубых.

«Они квалифицированные футболисты, сложно играть. Но так ничего сверхъестественного, если говорить про сегодняшний матч. Обычные соперники», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

21 апреля «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник петербуржцев Клаудиньо.

В текущем сезоне 20-летний Михайлов провел 23 матча, в которых отдал 1 голевую передачу.