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Титов — о преображении Медины: «Ему же позицию поменяли!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов после победы над «Ростовом» (5:1) поделился своим мнением, как игра красно-белых изменилась при Владимире Слишковиче.

— Слишкович перестроил игру команды?

— Наконец-то поменялась схема! Я об этом уже давно говорил. Слишкович, обладая квалифицированными исполнителями, решил сыграть в три центральных. Попробовал — и получилось. Мы, например, в «Енисее» играли так: три центральных, два опорных, один — под нападающими, два форварда и два бровочника. То есть — 3-4-1-2. Но если упрощенно — 5-3-2. Эту схему можно трансформировать.

— Со схемой понятно. Что еще?

— Выход Мартинса на поле себя полностью оправдал. Этот ход тренера тоже сработал. Опорник проделал огромный объем работы. Забил. Тут все совпало.

— Удивило преображение Медины?

— Так ему же поменяли позицию! Для меня он никогда не являлся исключительно фланговым игроком. Слишкович сместил его ближе к середине. И вот вам результат! Хесус был окрылен, играл раскованнее. Два гола, результативная передача со стандарта. К слову, «Спартак» наконец-то забил со стандартного положения. Когда такое было в этом сезоне? Впервые! Тоже позитивное явление, конечно.

— Как вам Угальде на позиции центрального нападающего?

— Мне кажется, ему комфортнее играть, когда рядом действует большой форвард, а он исполняет «ложную девятку». Все-таки для меня Угальде — не чистый центральный нападающий. Габариты не те. Например, если против него выйдет такой защитник, как Бабич, то у костариканца шансов практически нет. На мой взгляд, получается эффективнее, когда Угальде выходит на поле вместе с Соболевым. Но тут, опять же, тренерскому штабу виднее.

После ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака» исполняющим обязанности главного тренера стал его бывший ассистент Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые разгромили «Ростов» в 25-м туре РПЛ.

Александр Соболев. «Критика Соболева? То называли дельфином, теперь ругают за жесткость, а его надо похвалить». Титов — о «Спартаке», Слишковиче и Карпине
Егор Титов
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Локомотив
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Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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ЦСКА – Спартак
 - : -
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