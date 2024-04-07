Полузащитник «Динамо» Луис Чавес: комментарий после поражения от «Спартака»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

— Мы на протяжении матча были лучше, но не смогли воспользоваться моментами. Пропустили два гола. Не все потеряно в чемпионате. Мы должны работать над ошибками и двигаться дальше. Повреждение во втором тайме? Просто судорога, спазм. Ничего серьезного нет, — сказал Чавес.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.