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Зиньковский о матче с «Динамо»: «Спартаку» повезло с реализацией в концовке"

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о победе над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Дерби тяжелая игра, в конце нам повезло с реализацией. В этом матче нам повезло больше. Премии? Ну, у нас в контракте все прописано, где есть премии, где нет.

— Была информация, что Абаскаля могут уволить после этого матча.

— Давайте после матчей не будем задавать такие вопросы.

— Ты замена Квинси Промеса?

— Я не прямая его замена. Таких игроков, как Квинси, мало. Но понимаю, что нужно делать.

— Есть ли ошибка Лещука в голах?

— Наверное, да. У меня была не самая удачная позиция, чтобы увидеть. Самое главное, что забили два раза. Могли и упустить. Спасибо, Макси! Очки в этом чемпионате просто не даются, и эта игра показала. Все работают, у нас нормальная, рабочая атмосфера. У нас очень тяжёлый календарь. Будем настраиваться. Нельзя болеть и травмироваться! Мы всегда боролись за чемпионство.

«Спартак» (35 очков) и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
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8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

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