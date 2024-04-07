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Жуков — о победе «Спартака»: «Очередная слабая игра красно-белых»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 23-го тура против «Динамо» (2:1).

«На мой взгляд, очередная слабая игра «Спартака». Вратарь «Динамо» помог команде. Но в целом играли красно-белые «кто в лес, кто по дрова». По-прежнему они не показывают хорошей игры. Есть характер, но нет взаимопонимания. Это тренерская недоработка. У меня, как болельщика «Спартака», от такой игры живот начинает болеть. Тяжело смотреть на такой футбол», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 11
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

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 7
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Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

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 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

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