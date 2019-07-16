Подберезкин избежал серьезной травмы в матче с "Локомотивом"

Капитан "Рубина" полузащитник Вячеслав Подберезкин обошелся без серьезной травмы в матче 1-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

По словам главного тренера Эдуардо Докампо, все дело в усталости, но о готовности 27-летнего футболиста к матчу следующего тура говорить пока рано.

Подберезкин был заменен на 88-й минуте и покинул поле на носилках. Во 2-м туре РПЛ "Рубин" 21 июля в гостях сыграет с "Динамо".

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