Жуков усомнился в кадровых решениях Абаскаля: «Масса вопросов»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» высказался о кадровых решениях главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

«Литвинов снова вне старта — очень странные отговорки, связанные с травмой, которой нет. Очень большие вопросы вызывает Дуарте. Мало кто понимает, почему этот человек вытеснил из состава Джикию. Да, было бы два левоногих защитника, вместе с Бабичем, но это менее значительно, чем авторитет и надежность такого важного игрока и человека, как Георгий. Плюс, непонятно, почему не играет Зиньковский. Видно, что Мозес не в форме.

Масса вопросов... Но главный из них — у команды в целом не выстроена игра. Дело даже не в составе, может быть ротация, но второй тайм команда полностью проиграла, ничего не предприняла. Думаю, матч с ЦСКА будет решающим экзаменом для Абаскаля. Хотя после таких поражений, мне кажется, тренер сам может подумать о своей дальнейшей судьбе», — заявил Жуков.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.