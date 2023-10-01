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Сегодня, 22:33

Осинькин — о разгромной победе над «Спартаком»: «Получилось все, что мы запланировали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе над «Спартаком» (4:0) в 10-м туре РПЛ.

«Хороший матч, получилось все, что мы запланировали. Достаточно быстро забили первый мяч, дальше уже «Спартак» нас очень крепко прижал, нам было тяжело. Но мы находили возможность для ответных атак, в которых нашли свои голы.

Во втором тайме уже без мяча мы контролировали игру. Хочу выразить благодарность ребятам. Они сделали большую работу. Сделали все, чтобы каждый из них прибавил, а вместе с ними и вся команда. Но сейчас совершенно не время подводить итоги в таком ключе», – сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Крылья Советов» с 21 очком вышли на второе место в РПЛ. «Спартак» с 16 баллами идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 8 октября. «Спартак» в этот же день на своем поле примет ЦСКА.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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